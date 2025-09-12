menu
Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar Dilatih Kembangkan Potensi Lokal

Kelompok Wanita Tani Mekar Fajar dilatih mengembangkan potensi lokal melalui pembuatan sambal godog kemasan dan cookies ikan. Foto: Dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun perusahaan.

Salah satunya seperti digelar PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) melalui binaan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal (FT) Tasikmalaya, melalui Program Katasik Ar-Razaq untuk mengembangkan potensi lokal.

Mereka memberdayakan masyatakat lewat pelatihan pembuatan sambal godog kemasan dan cookies ikan kepada delapan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Fajar di Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut melibatkan Yayasan Rumah Harapan Kita dan Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya sebagai mitra kolaborasi.

"Program ini tidak hanya menghadirkan keterampilan baru bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, Jumat (12/9).

Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Fajar selama ini mengelola perkebunan cabai dan hasil perikanan.

Melalui program tersebut, mereka diajak mengembangkan keterampilan baru agar hasil panen dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.

"Harapannya, inisiatif ini dapat terus berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan warga," ungkapnya.

