Keluar dari Radja, Seno Singgung Masalah Komunikasi dan Visi
jpnn.com, JAKARTA - Drummer, Seno Aji Wibowo mengumumkan keputusan mengejutkan yakni keluar dari grup musik, Radja.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
"Teruntuk para Radjaku dan pencinta musik Indonesia. Saya, Seno. A W memohon maaf karena harus mengambil keputusan seperti ini. Per hari ini, 18 Oktober 2025, saya menyatakan mundur sebagai personel band Radja," ungkap Seno Aji Wibowo.
Musisi berusia 42 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya keluar dari Radja.
Adapun Seno merasa sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik bersama grup yang dimotori Ian Kasela, Moldy, dan Indra itu.
"Keputusan ini saya ambil karena merasa sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak sejalan dalam visi maupun arah band," bebernya.
Atas alasan itu, Seno pun akhirnya mengambil keputusan hengkang dari Radja.
Ini merupakan kali kedua dirinya meninggalkan Radja. Seno pernah keluar pada 2014, hingga akhirnya kembali beberapa tahun lalu.
