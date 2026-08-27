Keluar Dari Vindes Corp, Desta Tulis Pesan Perpisahan, Panjang!

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus aktor Deddy Mahendra atau Desta mengumumkan kepergiannya dari Vindes Corp.

Kabar mengejutkan itu dibagikan langsung oleh Desta melalui akunnya di Instagram.

Vindes Corp adalah sebuah perusahaan yang dibangun Desta bersama sahabatnya, Vincent Rompies.

Desta mengaku sudah melalui banyak pertimbangan sebelum akhirnya mengambil keputusan itu.

"Saya izin pamit dari Vindes Corp ya teman-teman. Keputusan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pada akhirnya diambil dengan harapan menjadi yang terbaik untuk semua pihak," ujar Desta melalui akunnya di Instagram, dikutip Rabu (26/8).

Dia berharap agar publik tak berspekulasi lebih jauh mengenai alasan di balik keputusannya tersebut.

"Karena itu, tidak perlu ada asumsi-asumsi liar atau upaya menghubungkan keputusan ini dengan hal-hal lain yang tidak benar dan tidak berdasar," ucap pria 49 tahun tersebut.

Dia mengatakan hubungannya dengan keluarga besar Vindes tetap terjalin dengan baik.