jpnn.com, BLORA - Pihak keluarga korban meninggal dunia dalam insiden ledakan tangki di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mendesak instansi tersebut untuk turut bertanggung jawab.

Hingga kini, pihak keluarga mengaku belum menerima kunjungan maupun penjelasan resmi dari perwakilan PPSDM Migas terkait peristiwa yang menimpa anggota keluarga mereka.

Juru bicara keluarga korban, Tulus, menyatakan bahwa keluarga almarhum Karjo (59)—pekerja yang tewas akibat insiden ledakan tersebut—masih menunggu iktikad baik dari pihak pengelola kawasan.

"Hingga saat ini keluarga almarhum Karjo (59), pekerja yang meninggal dunia akibat ledakan di lingkungan PPSDM Migas Cepu belum menerima kunjungan maupun penjelasan dari pihak PPSDM Migas," kata Tulus di Blora, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Tulus, pihak keluarga sangat mengharapkan keterbukaan informasi mengenai kronologi pasti kecelakaan kerja yang merenggut nyawa Karjo. Selain itu, keluarga menanti kehadiran perwakilan PPSDM Migas untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung serta memberikan perhatian yang layak bagi keluarga yang ditinggalkan.

Tulus, yang juga menjabat sebagai Ketua RW di Dukuh Kampungbaru, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, menyayangkan sikap institusi tersebut. Ia mengaku kecewa karena sejauh pemantauannya, belum satu pun utusan PPSDM Migas Cepu yang datang melayat ke rumah duka.

Menurut dia, Karjo bekerja sebagai tukang las di lingkungan PPSDM Migas selama puluhan tahun dan kerap dilibatkan dalam pekerjaan pemeliharaan atau overhaul fasilitas kilang.

"Almarhum merupakan sahabat saya. Ikut ngelas di Pusdiklat Migas itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Setiap ada overhaul atau kilang berhenti dibersihkan, almarhum selalu ikut," ujarnya.