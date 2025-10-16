Keluarga Arya Daru Datangi Bareskrim, Ajukan Permintaan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga Arya Daru Pangayunan melalui pengacaranya mendatangi Bareskrim Polri.

Anggota tim pengacara mengajukan permohonan gelar perkara khusus kasus kematian diplomat muda tersebut.

“Kami mengajukan surat ke Bareskrim adalah untuk mengajukan pengalihan penyelidikan plus gelar perkara khusus,” kata anggota tim pengacara keluarga Arya Daru Pangayunan, Mira Widyawati di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Istri Arya Daru Klarifikasi Barang Bukti dan Dukung Ekshumasi

Selain mengajukan permintaan gelar perkara khusus, Mira mengatakan bahwa pihaknya juga menanyakan perkembangan surat yang mereka sampaikan berisi permohonan bantuan pengungkapan misteri kematian Arya Daru ke Bareskrim Polri.

“Tadi jawabannya (dari Biro Wasidik) sedang dibuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) dan laporan kemajuan,” katanya.

Dia mengatakan upaya-upaya ini dilakukan tim kuasa hukum agar misteri kematian Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu bisa terungkap secara jelas.

Baca Juga: Istri Arya Daru Bantah Isu Perselingkuhan di Kasus Tewasnya Sang Suami

Keluarga Arya Daru, ujar dia, meyakini bahwa kematian almarhum bukan karena bunuh diri.

“Kami tim kuasa hukum ingin menindaklanjuti atau membuka kembali kasus ini seterang-terangnya karena ini negara hukum. Negara hukum bukan negara mafia hukum. Artinya, kami tetap harus membongkar ada apa di balik ini semua karena kita semua tahu bahwa kematian almarhum ADP banyak misteri dan kejanggalan,” kata Mira.