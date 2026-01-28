menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Keluarga Beckham Pamer Foto Terbaru Tanpa Brooklyn, Isu Retak Makin Disorot

Keluarga Beckham Pamer Foto Terbaru Tanpa Brooklyn, Isu Retak Makin Disorot

Keluarga Beckham Pamer Foto Terbaru Tanpa Brooklyn, Isu Retak Makin Disorot
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Potret terbaru keluarga David dan Victoria Beckham. Foto: Instagram/victoriabeckham

jpnn.com, JAKARTA - Mantan pesepak bola David Beckham dan sang istri, Victoria, kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan foto keluarga terbaru tanpa kehadiran putra sulung mereka, Brooklyn Beckham.

Unggahan tersebut muncul di tengah isu renggangnya hubungan Brooklyn dengan keluarganya.

Foto yang diunggah di akun Instagram Victoria memperlihatkan momen kebersamaan keluarga saat merayakan pencapaian penting sang desainer.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Victoria menerima gelar Chevaliere de l’Orde des Arts et des Lettres dari Kementerian Kebudayaan Prancis.

Melalui unggahannya, Victoria mengaku terharu atas penghargaan bergengsi tersebut.

Dia menyebut pencapaian itu sebagai bentuk pengakuan atas dedikasinya di dunia fesyen internasional.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Victoria juga mengungkapkan kekagumannya terhadap budaya dan estetika Prancis yang selama ini menjadi inspirasinya dalam berkarya.

Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, atas apresiasi yang diberikan.

David dan Victoria Beckham mengunggah foto keluarga tanpa Brooklyn di tengah isu konflik keluarga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI