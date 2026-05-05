Keluarga Besar Ogah Bertemu Maia Estianty Lagi, Ahmad Dhani: Ibu Saya Tersinggung Banget
jpnn.com, JAKARTA - Persoalan Ahmad Dhani dengan mantan istrinya, Maia Estianty kembali mulai memanas.
Pasalnya, pentolan band Dewa 19 itu memunjukkan sikap tegasnya terhadap mantan istrinya tersebut.
Dia mengatakan, dirinya dan keluarga besar tak mau lagi bertemu dengan Maia Estianty.
"Ke depannya keluarga saya tidak mau bertemu dengan Maia Estianty lagi," ujar Ahmad Dhani di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (5/5).
Hal itu lantaran ibundanya merasa tersinggung dengan sikap Maia Estianty saat rangkaian pernikahan El Rumi kemarin.
Oleh karena itu, Dhani menyebut bahwa keluarganya tak mau bertemu dengan istri Irwan Mussry tersebut.
"The whole big family keluarga besar saya tidak mau ketemu Maia Estianty lagi semenjak siraman kemarin, atau semenjak akad nikah kemarin. Ibu saya sangat tersinggung, Maia tidak pernah menyapa ibu saya, tidak say hello. Jadi ibu saya tersinggung banget," tuturnya.
Dia membeberkan bahwa hal itu lah yang menjadi alasan dirinya tak menghadiri rangkaian acara pernikahan putra keduanya di Bali.
Persoalan Ahmad Dhani dengan mantan istrinya, Maia Estianty tampaknya mulai memanas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Akun Instagram Hilang, Ahmad Dhani: Bukan Mass Report, Ada Seseorang
- The Icon Indonesia, Top 14 Final Bertabur Standing Ovation
- 3 Berita Artis Terheboh: Heboh Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ahmad Dhani Datangi Bareskrim
- Datang ke Bareskrim, Ahmad Dhani Bertanya Soal Hilangnya Akun Instagram
- Ahmad Dhani Datangi Bareskrim, Ini Agendanya
- 3 Berita Artis Terheboh: Presiden Hadiri Pernikahan El Rumi, Perhiasan Syifa Hadju Disorot