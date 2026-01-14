Keluarga Besar Polda Riau Antar Brigjen Jossy Akhiri Tugas di Bumi Lancang Kuning
jpnn.com, PEKANBARU - Suasana haru dan penuh penghormatan mewarnai upacara serah terima jabatan (sertijab) Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau yang digelar di Mapolda Riau, Rabu (14/1/2026).
Brigjen Pol Adrianto Jossy Kusumo resmi mengakhiri masa tugasnya di Bumi Lancang Kuning dan diantar secara khidmat oleh keluarga besar Polda Riau.
Brigjen Jossy tampak diusung dan dikelilingi para personel Polda Riau sebagai simbol penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat Wakapolda Riau.
Taburan bunga dan prosesi pedang pora mewarnai pelepasan Brigjen Jossy.
Momen tersebut disaksikan langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan jajaran pejabat utama, kapolres, serta anggota Bhayangkari.
Selain Brigjen Jossy prosesi pelepasan juga dilakukan untuk Kombes Annisula M Ridha, Kombes Tri Setyadi Artono, hingga pejabat lainnya yang dimutasi.
Mutasi jabatan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2781/XII/KEP./2025, ST/2781 B/XII/KEP./2025, dan ST/2781 C/XII/KEP./2025 yang ditandatangani pada 15 Desember 2025.
Brigjen Jossy kini digantikan oleh Brigjen Pol Hengki Haryadi sebagai Wakapolda Riau yang baru.
