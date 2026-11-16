jpnn.com, JAKARTA - Keluarga besar Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno mendukung total penyelenggaraan Fatmawati Trophy 2026.

Puncak kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Minggu (15/11).

"Kalau dukungan keluarga, tentunya sangat mendukung dengan adanya gagasan Fatmawati Trophy ini," kata Pembina Fatmawati Trophy 2026 Nancy Prananda Prabowo dalam keterangan resmi.

Fatmawati Trophy 2026 merupakan kompetisi desain fesyen berskala nasional yang menjaring talenta dari 34 provinsi.

Menurut Nancy, Fatmawati bagi keluarga besar, tidak hanya dipandang sebagai ibu dan nenek, melainkan figur pejuang kemerdekaan.

"Mereka menilai sangat positif, karena apa? Sebab, sosok Ibu Fatmawati bagi kami bukan sekadar ibu dan nenek, tetapi figur yang ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," lanjutnya.

Nancy kemudian menerima pertanyaan soal nilai-nilai keteladanan Fatmawati yang diharapkan dapat diwariskan ke anak muda melalui perlombaan

Dia merujuk lima pokok pemikiran Fatmawati, yakni perasaan mahkota manusia, isi lebih penting dari gembar-gembor, pendidikan harus adil, perempuan subjek pembangunan, kesederhanaan sebagai etika pengabdian.