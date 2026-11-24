jpnn.com, TANGERANG - Keluarga besar Dea Puspita, 23, di Kampung Cibogo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, masih diliputi kecemasan menanti kepastian kabar dari kepolisian melalui hasil tes DNA.

Karyawati PT Fonusa Agung Mulia (FAM) yang diduga menjadi korban kebakaran pabrik di Cikande, Kabupaten Serang, pada Sabtu (21/11/2026) itu rencananya akan menikah pada awal tahun depan.

Ayah kandung korban Mahpudin mengungkapkan bahwa berbagai persiapan hari bahagia putrinya sebenarnya sudah mulai berjalan, mulai dari pencetakan undangan hingga pemesanan tenda pernikahan.

"Kalau persiapan kami, undangan udah dicetak, udah siap tinggal pelaksanaan. Kira-kira hampir baru 40 persen. Di mana tenda udah kasih DP, terus buat jadwal sudah ditetapkan di 3 Januari 2027," kata Ayah kandung korban, Mahpudin saat ditemui di kediamannya di Solear, Tangerang, Senin.

Mahpudin menjelaskan, hingga saat ini pihak keluarga besar yang berdomisili di Kampung Cibogo, Kecamatan Solear, masih terus menanti kepastian informasi dari kepolisian terkait proses pencarian dan identifikasi korban melalui tes DNA.

"Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari polisi, karena putri saya belum ditemukan," ujarnya.

Ia menuturkan, pihak keluarga baru mengetahui kabar terjadinya kebakaran di tempat putrinya bekerja menjelang waktu magrib pada hari kejadian.

Informasi tersebut diterima melalui sambungan telepon dari calon suami Dea, yang saat itu mengaku sudah berupaya mencari keberadaan korban, tetapi belum mendapatkan titik terang.