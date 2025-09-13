Keluarga Eko Patrio Trauma Pasca-Rumah Dijarah, Kini Fokus Pemulihan Psikologis
jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif, Eko Patrio kini tengah menghadapi masa sulit setelah kediaman mereka dijarah oleh massa.
Peristiwa tragis tersebut tidak hanya meninggalkan kerugian materiel, tetapi juga tekanan psikologis, yang kini menjadi fokus utama Eko Patrio.
Insiden penjarahan yang menimpa rumah Eko Patrio beberapa waktu lalu, menciptakan trauma besar bagi seluruh anggota keluarganya.
Kondisi ini memaksa Eko untuk memrioritaskan pemulihan mental dan emosional orang-orang terkasihnya.
Eko Patrio secara terbuka mengakui adanya trauma yang dialami keluarganya pasca-kejadian tersebut.
Dia meminta doa dari masyarakat agar keluarganya dapat melewati cobaan ini dengan ikhlas dan kuat.
"Kalau trauma pasti," kata Eko menjawab soal kondisi keluarganya.
"Saya minta doanya. Mudah-mudahan bisa, ya, bisa ikhlas," imbuhnya.
