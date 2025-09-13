menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Keluarga Eko Patrio Trauma Pasca-Rumah Dijarah, Kini Fokus Pemulihan Psikologis

Keluarga Eko Patrio Trauma Pasca-Rumah Dijarah, Kini Fokus Pemulihan Psikologis

Keluarga Eko Patrio Trauma Pasca-Rumah Dijarah, Kini Fokus Pemulihan Psikologis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Eko Patrio dan Viona Rosalina di The Margo Hotel, Depok, Jawa Barat, Minggu (20/2). Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak sekaligus anggota DPR RI nonaktif, Eko Patrio kini tengah menghadapi masa sulit setelah kediaman mereka dijarah oleh massa.

Peristiwa tragis tersebut tidak hanya meninggalkan kerugian materiel, tetapi juga tekanan psikologis, yang kini menjadi fokus utama Eko Patrio.

Insiden penjarahan yang menimpa rumah Eko Patrio beberapa waktu lalu, menciptakan trauma besar bagi seluruh anggota keluarganya.

Baca Juga:

Kondisi ini memaksa Eko untuk memrioritaskan pemulihan mental dan emosional orang-orang terkasihnya.

Eko Patrio secara terbuka mengakui adanya trauma yang dialami keluarganya pasca-kejadian tersebut.

Dia meminta doa dari masyarakat agar keluarganya dapat melewati cobaan ini dengan ikhlas dan kuat.

Baca Juga:

"Kalau trauma pasti," kata Eko menjawab soal kondisi keluarganya.

"Saya minta doanya. Mudah-mudahan bisa, ya, bisa ikhlas," imbuhnya.

Keluarga Eko Patrio mengalami trauma pasca-penjarahan rumah, fokus pada pemulihan psikologis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co