Keluarga Glazer Turun Tangan, Mauricio Pochettino Segera Merapat ke Manchester United?

jpnn.com - Manchester United dikabarkan semakin serius mempersiapkan pergantian manajer. Nama Mauricio Pochettino kini mencuat sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi yang saat ini ditempati Michael Carrick.

Peluang kedatangan pelatih asal Argentina tersebut semakin terbuka setelah keluarga Glazer memberikan persetujuan.

Avram Glazer, salah satu pemilik sekaligus Co-Chairman Manchester United, disebut telah memberikan lampu hijau dalam pertemuan virtual pada Rabu (11/11/2026).

MU Mulai Bergerak untuk Pochettino

Langkah Manchester United tidak berhenti pada pendekatan terhadap Pochettino.

Klub berjuluk Setan Merah itu juga dikabarkan telah menghubungi federasi sepak bola Amerika Serikat (US Soccer) untuk membahas kemungkinan melepas sang pelatih.

Pochettino masih memiliki kontrak bersama Timnas Amerika Serikat hingga 2030. Situasi tersebut membuat MU harus menyelesaikan sejumlah klausul sebelum bisa memboyongnya ke Old Trafford.

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Keluarga Glazer Beri Persetujuan

Restu keluarga Glazer menjadi perkembangan penting dalam upaya Manchester United mendapatkan tanda tangan Pochettino.

Dukungan dari jajaran pemilik klub membuka jalan bagi manajemen untuk melanjutkan proses negosiasi.