menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng

Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng

Keluarga Hingga Rekan Hadiri Pemakaman Jenazah Diding Boneng
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana pemakaman jenazah Diding Boneng di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Diding Boneng telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8) sore.

Berdasarkan pantauan, terlihat ambulans yang mengantarkan jenazah Diding Boneng tiba di lokasi pemakaman sekitar jam 16.07 WIB.

Keluarga, sanak saudara, dan rekan turut mengantarkan mendiang aktor legendaris tersebut ke peristirahatan terakhir.

Baca Juga:

Proses pemakaman pun berlangsung dengan tenang dan khidmat.

Setelah jenazah Diding Boneng dimakamkan, anak-anak maupun cucu pemain film KKN di Desa Penari itu tampak menaburkan bunga di atas pusara.

Salah seorang anak perempuan Diding Boneng sempat menangis seusai menaburkan bunga di atas pusara sang ayah.

Baca Juga:

Adapun Diding Boneng mengembuskan napas terakhir di kediamannya, kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (3/8) pagi.

Adik Diding Boneng, Zainal Arifin menceritakan kronologi meninggalnya sang kakak.

Jenazah Diding Boneng telah dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Senin (3/8) sore.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI