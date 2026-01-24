Keluarga hingga Reza Arap Antarkan Jenazah Lula Lahfah ke Peristirahatan Terakhir

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Lula Lahfah telah dimakamkan di TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1) siang.

Berdasarkan pantauan, tak hanya keluarga yang mengantarkan jenazah Lula Lahfah ke peristirahatan terakhir.

Teman-teman sesama selebgram maupun dari kalangan selebritas, di antaranya Jennifer Coppen, Rebecca Klopper, Dara Arafah, Keanu Agl, Hassan Alaydrus, Greta Irene, Reza Arap, Fadil Jaidi, Ayung, dan Emil Mario tampak hadir di prosesi pemakaman perempuan 26 tahun tersebut.

Begitu pula kekasih Lula Lahfah, Reza Arap yang tampak duduk jongkok tak jauh dari pusara.

Adapun prosesi pemakaman selebgram tersebut berjalan dengan khidmat.

Ibunda Lula Lahfah duduk di bangku dekat pusara sang buah hati selama prosesi pemakaman berlangsung. Air mata tampak mengalir dari wanita tersebut.

Sementara itu, ayah dan adik laki-laki Lula Lahfah tampak lebih tegar.

Setelah pembacaan doa oleh seorang ustaz, ayahanda Lula Lahfah, M. Feroz sempat menyampaikan terima kasih kepada teman-teman putrinya yang sudah ikut mengantarkan ke peristirahatan terakhir.