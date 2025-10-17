menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Baku Tembak Militer Indonesia Masih Cari Keadilan

Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Baku Tembak Militer Indonesia Masih Cari Keadilan

Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Baku Tembak Militer Indonesia Masih Cari Keadilan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Evan Shackleton, duduk beberapa meter dari lokasi di mana ayahnya dibunuh 50 tahun lalu. (ABC News: Nick Sas)

Berjalan di tanah, yang juga pernah dipijak oleh ayahnya 50 tahun lalu, membangkitkan emosi Evan Shackleton.

Inilah tanah kota Balibo, di perbatasan Timor-Leste, tempat ayahnya menapakkan kaki untuk terakhir kalinya.

"Waktu saya datang ke sini, saya langsung merasakan sesuatu," katanya.

Baca Juga:

"Perasaan yang membuat tenggorokan sempit, napas terasa sesak, suara bergetar, dan berusaha menahan agar mulut berhenti bergetar."

"Rasanya masih sakit."

Ayah Evan adalah Greg Shackleton, seorang reporter Channel 7, yang dibunuh oleh pasukan Indonesia tepat 50 tahun lalu, bersama Gary Cunningham, Brian Peters, Malcolm Rennie, dan Anthony Stewart. 

Baca Juga:

Peristiwa ini terjadi saat mereka sedang meliput invasi Indonesia ke Timor Timur.

Kelimanya dikenal sebagai "Balibo Five."

Tahun ini adalah 50 tahun peristiwa Balibo Five, saat lima jurnalis Australia tewas saat meliput masa pendudukan Indonesia di Timor Leste

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI