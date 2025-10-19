Keluarga Jurnalis Australia yang Terbunuh Saat Pendudukan Indonesia di Timor Timur Masih Cari Keadilan

Berjalan di tanah, yang juga pernah dipijak oleh ayahnya 50 tahun lalu, membangkitkan emosi Evan Shackleton.

Inilah tanah kota Balibo, di perbatasan Timor Leste, tempat ayahnya menapakkan kaki untuk terakhir kalinya.

"Waktu saya datang ke sini, saya langsung merasakan sesuatu," katanya.

"Perasaan yang membuat tenggorokan sempit, napas terasa sesak, suara bergetar, dan berusaha menahan agar mulut berhenti bergetar."

"Rasanya masih sakit."

Ayah Evan adalah Greg Shackleton, seorang reporter Channel 7, yang dibunuh oleh pasukan Indonesia tepat 50 tahun lalu, bersama Gary Cunningham, Brian Peters, Malcolm Rennie, dan Anthony Stewart.

Peristiwa ini terjadi saat mereka sedang meliput invasi Indonesia ke Timor Timur.

Kelimanya dikenal sebagai "Balibo Five."