Keluarga Masih Tunggu Pemulangan Jenazah Kapten Zulmi Gugur di Lebanon
jpnn.com, CIMAHI - Salah satu prajurit TNI Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar gugur dalam serangan di Lebanon Selatan saat menjalankan tugas pada Senin (30/3/2026).
Kapten Zulmi yang merupakan prajurit asal Kampung Cikendal, RT 01/04, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, itu tergabung dalam East Mobile Reserve (SEMR).
Diaa gugur saat mengawal konvoi kendaraan pasukan UNIFIL di wilayah Lebanon Selatan.
Kabar meninggalnya Kapten Zulmi langsung diterima pihak keluarga.
Rumah duka di Cimahi pun dipadati pelayat pada Selasa (31/3) malam. Sejumlah karangan bunga berjejer, termasuk dari Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI.
"Ya benar, adik kami Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar meninggal di Lebanon. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah SWT," kata kakak sepupu almarhum, Risman Efendi saat ditemui di kediamannya.
Risman menjelaskan keluarga sebenarnya sudah menerima informasi awal sejak Senin sore.
Namun, saat itu kabar tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.
Prajurit TNI Kapten TNI Zulmi gugur di Lebanon saat kawal konvoi UNIFIL. Keluarga di Cimahi masih menunggu pemulangan jenazah ke Indonesia.
