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Keluarga Tak Punya Biaya, Jasad Perempuan Terbungkus Kardus Akhirnya Dipulangkan ke Lampung

Keluarga Tak Punya Biaya, Jasad Perempuan Terbungkus Kardus Akhirnya Dipulangkan ke Lampung
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Jasad SM, wanita yang terbungkus kardus ditemukan di Jalan Terusan Suryani, Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada Senin (1/9/2026) siang. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung telah memulangkan jasad SM (41 tahun), perempuan yang terbungkus kardus, ke keluarganya di Lampung.

Personel kepolisian mendampingi proses pemulangan jenazah itu menggunakan ambulance milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurindah mengatakan jenazah SM dipulangkan ke keluarganya di wilayah Lampung tepatnya di Sangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

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Kepulangan jenazah tersebut dilakukan setelah proses administrasi di RS Polri Sartika Asih dinyatakan selesai.

Dengan menggunakan ambulance Pemkot, jenazah diantar dengan didampingi anggota Satreskrim Polrestabes Bandung ke wilayah Bandar Lampung.

"Almarhum telah diterima keluarga dengan ikhlas. Selanjutnya almarhum langsung dimakamkan di Pemakaman Desa setempat," kata Nurindah saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).

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Dalam video yang diunggah di akun media sosial Polrestabes Bandung, keluarga alamarhum mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan Pemkot Bandung yang telah mengantarkan jasad SM ke rumah duka di Lampung.

"Saya selaku keluarga almarhum SM mengucapkan terima kasih kepada Polrestabes Bandung dan Pemkot Bandung atas bantuanya mengantarkan almarhum pulang ke sini (Lampung), terima kasih dedikasi dan bantuannya," katanya.

Polrestabes Bandung memulangkan jasad SM, perempuan yang ditemukan terbungkus kardus, ke keluarganya di Lampung dengan ambulans Pemkot Bandung.

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