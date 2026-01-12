Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan, Persib Bandung Bereaksi Tegas

jpnn.com - Sportivitas dalam sepak bola kembali tercoreng setelah salah satu pemain Persib Bandung Thom Haye menerima ancaman pembunuhan seusai laga panas kontra Persija Jakarta.

Pesan bernada intimidasi tersebut diketahui dikirimkan melalui media sosial setelah pertandingan Persib vs Persija yang berlangsung pada Minggu (11/1/2026).

Persib Tegaskan Sepak Bola Harus Menjunjung Nilai Kemanusiaan

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menyayangkan adanya tindakan tersebut.

Menurutnya, pesan yang diterima Thom Haye sudah melampaui batas kritik dan mengandung ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman terhadap nyawa.

"Kami menyayangkan adanya pesan-pesan bernada ancaman, ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman pembunuhan yang diterima pemain kami, Thom Haye, melalui media sosial pascapertandingan Persib kontra Persija pada Minggu, 11 Januari 2026," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (12/1).

Persib menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh menjadi ruang bagi kekerasan verbal maupun intimidasi dalam bentuk apa pun.

Klub menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar olahraga yang menjunjung sportivitas dan rasa saling menghormati.

"Persib menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan verbal, ancaman, dan rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun dalam kehidupan bermasyarakat."