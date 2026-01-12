Keluarga Thom Haye Terima Ancaman Pembunuhan, Persib Bandung Bereaksi Tegas
jpnn.com - Sportivitas dalam sepak bola kembali tercoreng setelah salah satu pemain Persib Bandung Thom Haye menerima ancaman pembunuhan seusai laga panas kontra Persija Jakarta.
Pesan bernada intimidasi tersebut diketahui dikirimkan melalui media sosial setelah pertandingan Persib vs Persija yang berlangsung pada Minggu (11/1/2026).
Persib Tegaskan Sepak Bola Harus Menjunjung Nilai Kemanusiaan
Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menyayangkan adanya tindakan tersebut.
Menurutnya, pesan yang diterima Thom Haye sudah melampaui batas kritik dan mengandung ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman terhadap nyawa.
"Kami menyayangkan adanya pesan-pesan bernada ancaman, ujaran kebencian, rasisme, hingga ancaman pembunuhan yang diterima pemain kami, Thom Haye, melalui media sosial pascapertandingan Persib kontra Persija pada Minggu, 11 Januari 2026," kata Adhi dalam keterangannya, Senin (12/1).
Persib menegaskan bahwa sepak bola tidak boleh menjadi ruang bagi kekerasan verbal maupun intimidasi dalam bentuk apa pun.
Klub menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar olahraga yang menjunjung sportivitas dan rasa saling menghormati.
"Persib menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan verbal, ancaman, dan rasisme tidak memiliki tempat dalam sepak bola maupun dalam kehidupan bermasyarakat."
Persib Bandung mengecam teror pembunuhan terhadap keluarga Thom Haye, seusai laga panas melawan Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bukan Euforia, Ini yang Dipikirkan Teja Paku Alam Setelah Persib Bungkam Persija
- Live Streaming PSBS Vs Bhayangkara FC & Klasemen Super League
- Beckham Putra Ungkap Strategi di Balik Kartu Merah Persija
- Geram, Umuh Muchtar Siap Cari Pelaku Teror Pembunuhan Keluarga Thom Haye
- Pulang Tonton Persib Vs Persija, Bobotoh Tewas di Jalan SOR GBLA
- Di Kandang Persib, Rizky Ridho Bicara Soal Kekalahan Persija