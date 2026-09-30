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Kemacetan Panjang di Ketapang Diduga Ulah Oknum Sopir Truk dan Maraknya ODOL

Kemacetan Panjang di Ketapang Diduga Ulah Oknum Sopir Truk dan Maraknya ODOL
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Beberapa bus sedang antre memasuki kapal dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Ilustrasi. Foto: ANTARA/HO-ASDP Indonesia Ferry

jpnn.com, JAKARTA - Kemacetan panjang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir turut menyedot perhatian publik.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengurai faktor penyebab terjadinya kemacetan horor di Ketapang.

Menurut dia, kemacetan itu dampak dari penerapan yang tidak tegas terhadap muatan Over Dimension Over Loading (ODOL) pada truk yang akan memasuki pelabuhan.

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"Kepadatan di Ketapang bukan karena pelabuhan tidak siap melayani. Akan tetapi dikarenakan kendaraan truk ODOL melebihi kapasitas dermaga yang tersedia. Secara jumlah dermaga sudah sangat banyak dan harusnya apabila truk sesuai dengan ketentuan yang datang ke pelabuhan, tidak akan ada kemacetan sedikitpun,” kata Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini malah kebalikannya. Pelabuhan yang diminta menyesuaikan melayani truk ODOL.

"Truk ODOL tidak dilarang melintas di jalan dan bahkan dibiarkan masuk ke pelabuhan hingga terpaksa harus dimuat ke kapal. Ini kan sangat aneh,” tegas Siswanto.

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Siswanto turut mendengar dari berbagai sumber soal yang terjadi di Ketapang.

Dia menyebut adanya dugaan oknum sopir truk yang melakukan pemblokiran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengurai faktor penyebab terjadinya kemacetan horor di Ketapang.

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