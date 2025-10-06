Kemah Kebangsaan Membangun Semangat Persatuan dan Kesatuan Pelajar
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni memberikan apresiasi Bison Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan Kemah Kebangsaan yang diikuti ratusan pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Banten.
"Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bison Indonesia yang telah menyelenggarakan kemah kebangsaan. Ini baru pertama kali di Banten dan akan diusahakan menjadi agenda rutin di Provinsi Banten,” ujar Andra saat menghadiri Kemah Kebangsaan yang diselenggarakan di Pandeglang, Banten.
Dia berpesan kepada ratusan pelajar peserta Kemah Kebangsaan untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong maupun tindakan anarkistis.
“Jangan mudah terbawa berita hoaks. Jangan mudah diajak anarkis, seperti kejadian kemarin, banyak pelajar yang ikut aksi demonstrasi," katanya.
Koordinator Bison Indonesia Ginka Febrianti Ginting mengatakan kegiatan ini diikuti 700 pelajar dari 32 sekolah di Provinsi Banten bersama para guru pendamping.
Kemah Kebangsaan yang berlangsung selama tiga hari dengan mengusung tema Pemuda Garda Terdepan Meneguhkan Persatuan, Melawan Anarkisme, dan Menangkal Hoaks dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045, yang diisi oleh kepala BNN provinsi Banten, influencer, dinas pendidikan dan gubernur Banten,
"Dengan adanya Kemah Kebangsaan ini para pelajar di Banten terhindar dari bahaya narkoba dan bahaya anarkisme," kata Ginka. (rhs/jpnn)
Gubernur Banten Andra Soni menghadiri Kemah Kebangsaan yang diinisiasi Bison Indonesia.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jamintel Kejagung Berharap Jaksa Garda Desa Bisa Mewujudkan Zero Tipikor
- Persatuan Guru NU Banten Pengin Tancap Gas, Gubernur Andra Bersiap
- Andra Soni Apresiasi Candra Wijaya Konsisten Lahirkan Bibit Pebulu Tangkis Spesialis Ganda
- Ingin MRT Jakarta Tembus ke Banten, Pramono: Cita-Cita Saya dengan Andra Soni
- Realisasi Pendapatan Daerah Banten Capai 50,58 Persen dari Target hingga Agustus 2025
- Bison Indonesia Ajak Masyarakat Cinta kepada NKRI di HUT RI