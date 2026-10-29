KEMAKI Minta Pembatasan Kewenangan Multitafsir Penegak Hukum, Rawan jadi Alat Intimidasi

jpnn.com, SURABAYA - Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KEMAKI) Jawa Timur melakukan aksi turun ke jalan menyikapi situasi hukum nasional. Kali ini, mereka menggelar demo di Kanwil Kemenkum Jatim dan menuntut revisi UU Tipikor.

Atok selaku korlap aksi mengungkap salah satu poin yang disampaikan dalam demo yakni soal pembatasan kewenangan multitafsir aparat penegak hukum yang ada di daerah. Sebab, mereka menilai hal tersebut rawan digunakan sebagai alat intimidasi.

“Ini adalah poin yang paling krusial dan paling banyak dirasakan pahitnya oleh masyarakat di bawah. Di daerah, pasal kerugian negara seringkali tidak lagi menjadi alat untuk memberantas korupsi, melainkan menjadi alat untuk menakut-nakuti kepala desa, kepala dinas, hingga pelaku usaha,” ujar dia saat menbacakan tuntutan aksi.

Dia menuturkan bahwa penegak hukum kerap menggunakan dalih penyelidikan kerugian negara untuk bisa bisa memanggil, memeriksa, dan menggantung perkara berbulan-bulan, yang ujungnya seringkali adalah negosiasi dan pemerasan.

“Inilah yang kami sebut tricky enforcement dan bancakan hukum. Kami menuntut agar ke depan ada batasan yang tegas dan aturan main yang jelas, kapan suatu kerugian administratif bisa naik menjadi pidana korupsi dan kapan cukup diselesaikan secara administratif melalui APIP atau BPKP,” urai dia.

Dalam aksi itu, mereka juga mendorong untuk menghentikan penggunaan pasal karet sebagai alat untuk mencari-cari kesalahan, hentikan budaya takut yang sengaja dipelihara demi kepentingan segelintir oknum, dan kembalikan hukum Tipikor pada marwahnya sebagai alat keadilan, bukan alat intimidasi.

“Kami mendesak Kementerian Hukum RI dan Kemenko Kumham Imipas untuk segera memasukkan rumusan redefinisi tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) demi menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha, birokrasi, dan efektivitas penindakan korupsi yang presisi,” ujar dia.

Dalam aksi itu, mereka juga mendukung usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan agar kerugian negara tidak lagi menjadi bagian dari tindak pidana korupsi.