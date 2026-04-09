Kemala Run Lahir dari Inisiatif Juliati Listyo Sigit, Kini Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Kemala Run lahir dari gagasan Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo yang ingin menghadirkan sebuah kegiatan olahraga yang mempererat kebersamaan antara keluarga besar Polri dan masyarakat luas. Untuk event besar ini penyelenggaraannya dipercayakan kepada Yayasan Kemala Bhayangkari.

Juliati Listyo Sigit mengatakan gagasan ini mulai dirumuskan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya Bhayangkari untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan melalui olahraga yang inklusif dan terbuka bagi publik.

“Konsep event lari dipilih karena olahraga ini memiliki komunitas yang besar serta mudah diikuti oleh berbagai kalangan,” ujar dia.

Juliati mengatakan setelah melalui tahap perencanaan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Kemala Run akhirnya resmi digelar untuk pertama kalinya pada 9 Juni 2024 di kawasan ICE BSD, Tangerang Selatan.

Juliati menuturkan event perdana ini mendapat sambutan besar dari masyarakat dengan diikuti ribuan pelari dari berbagai daerah.

Kesuksesan penyelenggaraan perdana tersebut menjadikan Kemala Run berkembang menjadi agenda olahraga tahunan yang diinisiasi oleh Yayasan Kemala Bhayangkari.

“Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga membawa misi sosial, kebersamaan, serta penguatan hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujar dia.

Juliati menuturkan dalam perjalanannya Kemala Run terus berkembang baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan.