Kemarau dan Karhutla Mengintai, Kasus ISPA di Sumsel Tembus Puluhan Ribu

jpnn.com, PALEMBANG - Musim kemarau tidak hanya membawa suhu panas dan udara kering, tetapi juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat.

Debu, polusi udara, hingga asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman bagi warga Sumsel.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama saat kualitas udara memburuk akibat paparan asap karhutla.

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Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sumsel Ira Primadesa menerangkan kondisi udara pada musim kemarau perlu mendapat perhatian karena masyarakat lebih rentan mengalami gangguan pernapasan.

"Berdasarkan data Dinkes Sumsel, jumlah kasus ISPA kumulatif bulanan pada 2026 tercatat 50.651 kasus pada Januari, adapun pada Februari 45.385 kasus pada Maret, 43.503 kasus pada April, 36.395 kasus pada Mei, 36.294 kasus pada Juni, dan 38.345 kasus pada Juli," kata Ira, Kamis (27/8/2026).

Meski secara umum angka kumulatif kasus ISPA Januari-Juli 2026 masih berada di bawah periode yang sama pada 2024 dan 2025, Dinkes Sumsel meminta masyarakat tidak mengabaikan potensi peningkatan kasus saat memasuki puncak musim kemarau.

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Pada 2024, kasus ISPA tercatat 43.856 kasus pada Januari, 46.941 kasus pada Februari, 47.816 kasus pada Maret, 40.765 kasus pada April, 40.765 kasus pada Mei, 42.522 kasus pada Juni, dan 45.585 kasus pada Juli.

Sementara pada 2025, kasus ISPA tercatat 45.131 kasus pada Januari, 47.118 kasus pada Februari, 43.834 kasus pada Maret, 41.401 kasus pada April, 40.384 kasus pada Mei, 40.067 kasus pada Juni, dan 46.792 kasus pada Juli.