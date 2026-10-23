Kemarin Pria Ini Viral Mengaku Anggota BNN, Kemudian Jadi Polisi

jpnn.com, BANDUNG - Pria berinisial DR (3R tahun) yang sempat viral karena mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) di Garut, kembali berulah.

Kali ini, DR diduga menyamar sebagai anggota polisi untuk merampas sepeda motor milik korban di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung.

Dalam aksinya, DR tidak sendirian. Dia bersama dua rekannya, DS (36 tahun) dan RA (23 tahun), diduga mengintimidasi korban hingga merampas kendaraan telepon genggam.

Ketiganya kini telah diamankan di Mapolresta Bandung, Soreang, pada Jumat (23/10/2026).

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan para tersangka nekat melakukan perampasan kendaraan roda dua milik korban. Salah satu dari tersangka merupakan pria yang sempat viral di daerah Kabupaten Garut.

"Ini perlu disampaikan bahwa salah satu tersangka ini yang sempat viral di media sosial di daerah Garut ya, yang pernah sempat mengaku sebagai anggota BNN ya," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung.

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Tri menjelaskan aksi pembegalan yang dilakukan para tersangka terjadi di wilayah Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10). Para tersangka melakukan aksinya menggunakan mobil.

"Jadi, korban pada saat itu tiba-tiba didatangi oleh ketiga tersangka ini. Kemudian ketiga tersangka ini mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian dan melakukan pengambilan secara paksa dari kendaraan milik korban," jelasnya.