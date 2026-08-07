Kemasan Baru Somethinc Calm Down Moisturizer untuk Kulit Sensitif

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pemilik kulit sensitif, memilih produk perawatan kulit bukan hanya soal tren, tetapi juga tentang rasa aman dan nyaman.

Kulit yang mudah kemerahan, terasa tidak nyaman, atau bereaksi terhadap perubahan cuaca dan aktivitas harian membutuhkan perawatan yang lembut, efektif, sekaligus praktis digunakan kapan saja.

Menjawab kebutuhan tersebut, Somethinc menghadirkan tampilan baru untuk Calm Down Skinpair R-Cover Cream, atau yang lebih dikenal sebagai Calm Down Moisturizer.

Baca Juga: Produk Inovatif dari Somethinc Ini Bikin Alis Natural

Produk yang pertama kali diluncurkan pada 2023 ini kini hadir dalam kemasan baru yang lebih modern, ringkas, praktis, dan higienis, tanpa mengubah formula yang telah dipercaya oleh banyak pengguna kulit sensitif.

Di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, produk perawatan kulit kini tidak hanya dituntut efektif, tetapi juga mudah digunakan dalam berbagai situasi. Mulai dari rutinitas pagi sebelum beraktivitas, digunakan kembali setelah bepergian, hingga menjadi bagian dari perawatan kulit harian di tengah padatnya kegiatan, Calm Down Moisturizer dihadirkan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Dengan tekstur yang ringan dan nyaman digunakan setiap hari, Calm Down Moisturizer diformulasikan menggunakan teknologi Calm Down yang membantu menenangkan kulit kemerahan secara instan.

Baca Juga: Somethinc Luncurkan Inovasi Produk Bibir Terbaru Forever Stay Comfort Lip Glaze

Produk ini juga dirancang untuk memberikan rasa nyaman bagi kulit sensitif, terutama bagi mereka yang memiliki kulit mudah bereaksi dan membutuhkan perlindungan ekstra untuk menjaga kesehatan skin barrier.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga skin barrier sendiri terus meningkat. Lapisan pelindung kulit ini berperan penting dalam menjaga kelembapan alami kulit sekaligus membantu melindungi kulit dari faktor eksternal.