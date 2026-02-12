Kematian Kades Kelau di Kontrakan Janggal, Polisi Lakukan Ekshumasi

jpnn.com - Polisi membongkar makam jenazah SL, kepala desa (Kades) Kelau, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelumnya, SL ditemukan tewas diduga akibat gantung diri di kamar kontrakan di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, pada Kamis (5/2).

Pembongkaran makam kades tersebut dilakukan untuk keperluan autopsi, guna memastikan penyebab kematian yang hingga saat ini masih simpang siur.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Karang Timur Ipda Ibrahim mengatakan pihaknya telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah SL di pemakaman umum Desa Kelau pada Kamis (12/2/2026).

"Ekshumasi hari ini berjalan lancar, autopsi ini dilakukan atas permintaan pihak keluarga yang melihat adanya kejanggalan terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana," kata dia di Kalianda.

Menurutnya, rangkaian autopsi berjalan lancar tanpa hambatan yang dilakukan selama lebih kurang dua jam di pemakaman umum Desa Kelau.

Melalui proses autopsi nantinya diharapkan ada titik terang dari perkara tersebut, sehingga kecurigaan keluarga juga bisa terjawab.

Proses ini disebut Ibrahim juga menjadi salah satu penentu apakah penanganan perkara tersebut dilanjutkan lagi.