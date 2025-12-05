Kematian Levi Masih Misteri, Kuasa Hukum Desak Polda Jateng Ungkap Hasil Autopsi
jpnn.com - Kuasa hukum krluarga Dwinanda Linchia Levi, dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Zainal Abidin Petir, mendwsak Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) segera membuka hasil autopsi kemstian kliennya.
Petir menilai polisi terlalu lama menahan informasi yang seharusnya bisa disampaikan kepada pihak keluarga.
“Kalau memang hasilnya sudah ada, kenapa ditutup-tutupi? Kami belum diberi tahu hasil autopsi itu sudah keluar atau belum,” kata Petir, Jumat (5/12).
Meski denikian, Petir memahami bahwa hasil autopsi yang baru diterima masih harus dikaji oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng.
Namun dirinya berharap penyebab kematian Levi segera dipublikasikan agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Memang, walaupun sudah ada, hasil autopsi masih berupa bahasa kedokteran. Nanti akan ada berita acara pemeriksaan untuk menerjemahkannya ke bahasa umum. Harapannya polisi segera menyampaikan, supaya penyebab kematian korban jelas, termasuk unsur pidana yang diduga melibatkan AKBP Basuki,” ujarnya.
Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto belum bersedia mengungkap hasil autopsi yang disebut sudah keluar.
Dia menegaskan laporan tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.
Hasil autopsi dosen Untag Dwinanda Linchia Levi belum diungkap polisi. Kuasa hukum mempertanyakan transparansi Polda Jateng.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aktivis Dipolisikan Gegara Tolak Tambang, Puluhan Warga Langsung Geruduk Polda Jateng
- Dipecat Buntut Kematian Dosen Untag, AKBP Basuki Ajukan Banding ke Mabes Polri
- Terlibat Asusila dengan Dosen Untag, AKBP Basuki Dipecat Polri
- Perselingkuhan Mengakhiri Karier AKBP Basuki, Puncaknya pada Minggu Malam
- Kasus Kematian Dosen Untag, Petir Bilang Pengakuan AKBP Basuki Bikin Kaget
- Skandal Penipuan Lomba Tari oleh Oknum Dosen UPGRIS di Jateng, Ratusan Penari Jadi Korban