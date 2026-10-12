Kematian Pelajar SMP di Semarang, Polisi Tetapkan Satu Tersangka

jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah menetapkan satu tersangka dalam peristiwa tawuran antarkalompok yang menewaskan seorang pelajar SMP.

Korban Farel Ferrari Kusuma (16) ditemukan meninggal dunia di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi pada Minggu (10/11) dini hari.

"Sementara satu pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, inisial KPA (18)," kata Direktur Reserse Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jateng Kombes Pol. Nunuk Setyowati.

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Dalam pengungkapan perkara itu, kata dia, terdapat sembilan orang yang sudah diamankan.

Dia menjelaskan peristiwa nahas tersebut bermula dari tawuran dua kelompok yang terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan di depan RSU Banyumanik 2 Semarang.

Korban Ferrari Kusuma merupakan anggota salah satu kelompok yang terlibat tawuran, sementara tersangka KPA berasal dari kelompok lawan.

Saat saling serang, kata dia, korban terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala.

Para pelaku tawuran dari kedua kelompok kemudian melarikan diri setelah korban terjatuh akibat terkena sabetan senjata tajam.