Kematian Siswa SD di Pemalang Diselidiki Polisi

jpnn.com - Kematian seorang siswa SD di Pemalang, Jawa Tengah masih diselidiki oleh personel kepolisian setempat.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengimbau masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kematian bocah tersebut.

"Kami masih melakukan pendalaman, sehingga masyarakat jangan berspekulasi dengan memberikan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia, Minggu (4/10/2026).

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Tim Laboratorium Forensik dan Bidang Kedokteran Kepolisian Polda Jateng telah melakukan autopsi pada jenazah anak korban yang meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Ashari, Pemalang.

Kepolisian juga sudah meminta keterangan dari keluarga korban dan saksi-saksi.

"Serta, melakukan autopsi pada jenazah anak korban untuk mengetahui penyebab kematian korban," kata Rendy.

Dia menyebut pada awalnya kepolisian menerima laporan dari warga terkait meninggalnya anak korban.

Setelah itu, pihaknya meminta keterangan dari keluarga korban, dilanjutkan autopsi jenazah korban atas persetujuan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian anak tersebut.