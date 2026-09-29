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Kematian Taruna Poltekpel Malahayati Diusut Polisi, Begini Kondisi Tubuh Pemuda Itu

Kematian Taruna Poltekpel Malahayati Diusut Polisi, Begini Kondisi Tubuh Pemuda Itu
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Personel Satreskrim Polresta Banda Aceh saat melakukan penyelidikan terkait meninggalnya taruna Poltekpel Malahayati Aceh, di RSUDZA Banda Aceh, Minggu (27/9/2026). (ANTARA/HO/Humas Polresta Banda Aceh)

jpnn.com - Kematian taruna/mahasiswa Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh, Muhammad Rasya Fadilla (18), Minggu (27/9//2026), diusut pihak Polresta Banda Aceh.

Pemuda itu sebelumnya meninggal dunia dengan kondisi tubuh memar dan banyaknya ruam kemerahan.

"Untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan dokter forensik RSUDZA," kata Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Dizha Fezuono, di Banda Aceh, Senin (28/9/2026).

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Kompol Dhiza menyebut mahasiswa program Diploma III (D-III) Studi Nautika asal Kota Lhokseumawe itu sebelumnya mengalami demam tinggi dan nyeri tenggorokan.

Rasya kemudian dirujuk ke rumah sakit setelah muncul ruam kemerahan di sekujur tubuhnya.

Kepolisian telah melakukan penyelidikan awal terkait peristiwa meninggalnya mahasiswa tersebut. Polisi juga telah mendatangi lokasi kejadian di lingkungan Poltekpel Malahayati Aceh.

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"Berdasarkan keterangan awal, korban sebelumnya mengalami demam dan nyeri tenggorokan, kemudian menjalani perawatan di klinik Poltekpel Malahayati Aceh sebelum dirujuk ke RSUDZA, tuturnya.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun kepolisian, korban mendatangi Poliklinik Poltekpel Malahayati Aceh pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 16.21 WIB.

Kematian taruna Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh, Muhammad Rasya Fadilla (18), Minggu (27/9//2026), diusut pihak Polresta Banda Aceh.

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