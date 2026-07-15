Kematian Warga Australia di Bali Meninggalkan Jejak Utang dan Kebingungan

Kematian seorang pria asal Perth di pusat penahanan imigrasi Bali meninggalkan jejak utang dan pekerjaan yang belum selesai.

Jumat pekan lalu, Cameron Hughes, 39 tahun, ditahan imigrasi Bali karena tuduhan melakukan pelanggaran visa, kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di toilet di dalam tahanan.

Penyebab pasti kematiannya masih diselidiki hingga sekarang, namun kematiannya memicu kekhawatiran banyak pihak soal bisnis bengkel restorasi mobil miliknya di Bali.

ABC sudah mengumpulkan sejumlah dokumen dan pesan terkait Cameron dan berbicara dengan lebih dari dua puluh orang dari Australia dan negara lain yang menggunakan jasa bengkelnya di Bali.

Terungkap jika sudah lebih dari sepuluh tahun para pelanggannya merasa dirugikan dan kehidupan pribadi Cameron memburuk dalam setahun terakhir karena masalah bengkel miliknya.

Dua hari sebelum meninggal, ia menulis sebuah pesan, yang juga sudah dibaca oleh ABC.

"Saya juga perlu meminta maaf… kepada semua orang atas perilaku bodoh saya akhir-akhir ini. Banyak hal disebabkan oleh stres, kebingungan, dan banyak mengonsumsi minuman keras," katanya.

Khawatir dirugikan besar

Cameron diketahui sudah tinggal di Bali selama lebih dari 15 tahun, dan menjalankan setidaknya dua bisnis restorasi mobil, Karma Kombis dan Holden Resto Bali.