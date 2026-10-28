Kembali Anjlok, Rupiah Sore Ini Terdampak Gejolak Geopolitik Arab Saudi

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan rupiah Rabu sore (28/10) dipengaruhi serangan Ansarullah Yaman (Houthi) terhadap kilang minyak terbesar di Arab Saudi.

"Pihak berwenang Arab Saudi tidak segera mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas dengan kapasitas 550 ribu barel per hari itu," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu, bergerak melemah 28 poin atau 0,15 persen.

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Rupiah berada di posisi Rp18.184 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.156 per USD.

Sebelumnya, Ansarullah juga menyerang stasiun pemompaan di sepanjang jalur pipa minyak Timur-Barat Arab Saudi yang memungkinkan minyak mentah dialirkan tanpa harus melewati Selat Hormuz, serta Bandara Internasional King Khalid di Riyadh.

Serangan-serangan tersebut dinyatakan memicu kekhawatiran mengenai keamanan rute ekspor alternatif, terutama di saat pengiriman melalui Selat Hormuz jalur vital bagi pasokan minyak global masih sangat terganggu akibat konflik yang lebih luas yang melibatkan Iran.

Di sisi lain, delegasi Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran di Teheran. Mereka sepakat untuk melanjutkan diskusi yang bertujuan memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan, walaupun belum mendapatkan hasil yang di inginkan.

Ibrahim menilai para investor juga disebut tengah mencermati keputusan kebijakan Federal Reserve AS hari ini untuk mendapatkan sinyal mengenai prospek ekonomi dan permintaan bahan bakar.