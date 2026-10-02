Kembali Berakting Lewat 'Suara Hati', Dewi Perssik Akui Agak Grogi

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik akhirnya kembali berakting lewat serial drama terbaru, Suara Hati.

Setelah enam tahun tak berakting di depan kamera, pelantun 'Bintang Pentas' itu mengaku grogi.

"Saya pribadi sih agak grogi dan merasa kaku begitu. Tapi kalau kata Bhaiya Sanjeev bilangnya sih, 'oke-oke saja, Dewi,' begitu. Jadi kita kembali lagi apa kata sutradara," ujar Dewi Perssik di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Walau demikian, dia tak menampik bahwa proses menghapal dialog dan skrip menuntut konsentrasi tinggi hingga terasa seperti kembali ke bangku sekolah.

"Tapi buat saya pribadi butuh waktu untuk bisa senatural seperti dulu, karena saya kan harus baca skrip kan. Jadi kayak sekolah lagi gitu lho, mengasah otak menghapal, apalagi skenarionya, skripnya itu berapa paragraf gitu yang harus saya hapalin," tuturnya.

Meski sempat merasa seperti anak sekolah yang harus mengasah otak kembali untuk menghapal skrip, dia merasa terbantu oleh arahan sang sutradara, serta dukungan kru di lapangan.

Berkat kerja sama yang apik tersebut, proses pengambilan gambar bahkan bisa diselesaikan secara efisien tanpa melakukan pengulang berkali-kali.

"Namun, alhamdulillah sih berkat Bhaiya Sanjeev, berkat Bang Kelly DOP, di sini saya satu kali take sudah selesai," ucap Dewi Perssik.