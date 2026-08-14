Kembali Berkolaborasi, bank bjb dan PERSIB Satukan Semangat Juara

jpnn.com, BANDUNG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) kembali memperkuat kolaborasi bersama PT Persib Bandung Bermartabat (PERSIB) melalui kerja sama sebagai Official Banking Partner PERSIB untuk musim kompetisi 2026.

Kolaborasi tersebut secara resmi diluncurkan pada Jumat, 14 Agustus 2026, dalam sebuah seremoni yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, jajaran manajemen bank bjb dan PERSIB, serta para tamu undangan dari kedua pihak.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan oleh Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna dan CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Glenn Timothy Sugita, serta prosesi simbolis penyerahan sekaligus penandatanganan kartu ATM co-branding bank bjb x PERSIB dan Penampilan Jersey Legend PERSIB 2014 sebagai bagian dari kolaborasi bank bjb x PERSIB turut memeriahkan acara, hadir dua ikon yang merepresentasikan masing-masing pihak, yakni TAMBA, maskot bank bjb, dan Prabu, maskot PERSIB.

Kolaborasi ini sekaligus membawa kembali semangat kebersamaan yang pernah terjalin antara bank bjb dan PERSIB pada tahun 2014. Pada saat itu, bank bjb menjadi official banking partner PERSIB dan perjalanan tersebut berakhir dengan pencapaian bersejarah ketika PERSIB meraih gelar juara Liga Indonesia tahun 2014 setelah penantian selama 19 tahun.

Kini, lebih dari satu dekade berselang, bank bjb dan PERSIB kembali membangun kolaborasi dengan semangat yang lebih luas, tidak hanya melalui dukungan terhadap perjalanan PERSIB di lapangan, tetapi juga menghadirkan berbagai pengalaman dan manfaat bagi masyarakat, khususnya nasabah bank bjb dan Bobotoh.

Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, mengatakan kerja sama dengan PERSIB memiliki arti strategis karena mempertemukan dua institusi yang memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat Jawa Barat.

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“Kolaborasi bank bjb dan PERSIB bukan sekadar kerja sama, tetapi merupakan bentuk sinergi dua brand yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan kolaborasi yang memberikan pengalaman dan manfaat nyata bagi nasabah, Bobotoh, serta masyarakat luas,” ujar Ayi.

Menurutnya, sepak bola memiliki kekuatan untuk mempertemukan berbagai kalangan masyarakat melalui semangat kebersamaan. Karena itu, bank bjb ingin menjadikan kolaborasi bersama PERSIB sebagai momentum untuk menghadirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan bank bjb dengan komunitas Bobotoh.