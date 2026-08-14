Kembali Berkumpul, T-ARA Rayakan 17 Tahun Perjalanan

jpnn.com, KOREA SELATAN - Grup vokal asal Korea Selatan, T-ARA tengah jadi perbincangan penggemar di media sosial.

Sebab, empat personel T-ARA baru saja berkumpul untuk merayakan 17 tahun perjalanan karier.

T-ARA merupakan girl group asal Korea Selatan yang debut pada 29 Juli 2009 silam.

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Grup yang dibentuk oleh Core Contents Media itu dikenal sebagai salah satu grup K-pop generasi kedua dan telah memiliki perjalanan panjang di industri musik Korea Selatan.

Di tengah perjalanan tersebut, T-ARA kembali menunjukkan kebersamaan pada 13 Agustus 2026, seperti dilaporkan Allkpop.

Hyomin membagikan sejumlah foto melalui akun media sosial yang memperlihatkan dirinya bersama tiga anggota lainnya, yakni Jiyeon, Eunjung, dan Qri.

Keempatnya tampak mengabadikan kebersamaan dengan berfoto di depan cermin. Personel T-ARA itu mengenakan pakaian senada berupa kaus putih dengan logo mahkota dan topi baseball.

Pertemuan tersebut menjadi momen spesial bagi penggemar yang telah lama mengikuti perjalanan T-ARA.