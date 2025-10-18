Kembali Berperan Sebagai Suzzanna, Luna Maya Bicara Soal Tata Rias

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya membintangi film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Dalam film tersebut, dia kembali berperan sebagai tokoh utama, Suzzanna. Perempuan berusia 42 tahun itu beradu peran dengan Reza Rahadian serta jajaran pemain lain yang segera diumumkan.

"Di film terbaru Suzzanna ini saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru, yang memberikan perspektif berbeda dan membawa warna baru dari cerita horor Suzzanna. Termasuk dalam tata rias yang memberikan penampilan saya menjadi berbeda di depan layar," ungkap Luna Maya.

Istri Maxime Bouttier itu mengaku bangga bisa kembali memerankan sosok Suzzanna.

Menurut Luna Maya, Suzzanna masih menjadi salah satu ikon untuk film horor Indonesia.

"Sampai saat ini saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk memerankan Suzzanna, sosok yang karyanya selalu memberi kesan untuk perfilman Indonesia,” jelasnya.

Setelah merilis official teaser poster, film horor terbaru, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya merilis official first look.

Penampakan perdana film persembahan Soraya Intercine Films dari produser Sunil Soraya itu menampilkan Luna Maya sebagai Suzzanna.