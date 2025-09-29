Kembali Dari Ajang Jameson Distilled Sounds, Monica Karina Berbagi Pengalamannya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Monica Karina mengikuti ajang musik global, Jameson Distilled Sounds 2025 di Cavan, Irlandia, beberapa waktu lalu.

Acara tersebut dipimpin langsung oleh global icon Anderson .Paak.

Selama seminggu penuh, lebih dari 20 musisi dari seluruh dunia berkumpul untuk merayakan kolaborasi, kreativitas, dan percampuran budaya lewat musik.

Tahun ini jadi momen spesial karena Indonesia akhirnya punya perwakilan, yakni Monica Karina, yang untuk pertama kalinya bergabung ke keluarga global Distilled Sounds.

Monica Karina lantas membagikan cerita mengenai pengalamannya bergabung ke acara tersebut.

"Menurut aku seru banget. Dari awal sampai akhir, kami benar-benar dikasih space untuk satu, berkarya, dua, belajar dari orang-orang yang memang dipilih dari tim Jameson untuk kasih workshop yang terbaik di bidangnya," ujar Monica Karina di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (26/9) malam.

"Jadi, semua yang, semua workshop yang ada di sana tuh menurut aku ngajarin kami banyak banget, begitu," sambungnya.

Dalam ajang tersebut, Monica Karina berkesempatan untuk berkolaborasi dengan EU.CLIDES (Portugal) dan Kethan (Kenya) di lagu berjudul 'Inventa-te', sebuah fusion yang powerful karena menyatukan tiga bahasa, cultural influence yang beragam, diiringi sentuhan Orutu - instrumen tradisional khas Kenya.