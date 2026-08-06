Kembali Digelar di PIK 2, Indomaret Run 2026 Siapkan Kuota 10.000 Pelari

jpnn.com, JAKARTA - Ajang lagi, Indomaret Run 2026 akan kembali digelar pada 22 November 2026 di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta.

Adapun PIK 2 memiliki jalur luas dan steril dengan tiga opsi kategori, yakni 5K, 10K, dan Half Marathon (21.1K).

Brand Activation Manager Indomaret, Soyin Ongko mengatakan Indomaret Run 2026 hadir sebagai ajang lari berstandar profesional yang mengedepankan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal tersebut diwujudkan melalui akses pendaftaran secara luring di seluruh gerai Indomaret di seluruh Indonesia dengan berbagai pilihan metode pembayaran, termasuk pembayaran tunai.

“Kami kembali memilih kawasan PIK 2 dengan penyempurnaan rute dibandingkan tahun lalu agar para pelari bisa menikmati pengalaman berlari yang semakin menyenangkan. Kami juga memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di Indomaret Run 2026 dengan membuka pendaftaran melalui gerai Indomaret yang mudah ditemui masyarakat di berbagai daerah,” ungkap Soyin, Kamis (6/8).

Bersama iRace Indonesia, Indomaret memastikan penyelenggaraan event ini memenuhi standar profesional dari segi teknis maupun perlengkapan pendukung agar peserta dapat menikmati race sekaligus mencatatkan performa lari yang impresif di setiap kategori.

Pada event tahun ini, Indomaret menambah jumlah water station yang tersedia setiap titik 2 kilometer untuk memastikan kebutuhan hidrasi peserta terpenuhi. Ditambah adanya sistem bendera cuaca, di mana bendera hitam akan dikibarkan sebagai tanda race dihentikan jika terjadi keadaan darurat seperti cuaca buruk.

“Tahun ini kami melakukan berbagai penyempurnaan berdasarkan masukan dari para peserta. Untuk Indomaret Run 2026, kami menghadirkan fasilitas pendukung seperti water station dan layanan medis yang lebih memadai, rambu petunjuk hingga sistem bendera hitam sesuai standar penyelenggaraan lomba lari profesional. Fokus utama kami adalah memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi para pelari untuk menikmati kegiatan hingga memecahkan rekor pribadi mereka, dengan pengalaman yang berkesan,” jelas Race Director iRace Indonesia, Veddy Jonatan.