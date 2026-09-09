menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Kembali Dipasangkan dengan Arya Saloka, Putri Marino Bicara Kenyamanan

Kembali Dipasangkan dengan Arya Saloka, Putri Marino Bicara Kenyamanan

Kembali Dipasangkan dengan Arya Saloka, Putri Marino Bicara Kenyamanan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Putri Marino saat konferensi pers film Empat Musim Pertiwi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Selasa (8/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Putri Marino kembali dipasangkan dengan Arya Saloka dalam film terbaru yang berjudul Empat Musim Pertiwi.

Setelah sama-sama terlibat dalam Gadis Kretek, dia mengaku merasakan suasana yang menyenangkan, hangat, bahkan seperti pulang.

Putri Marino mengatakan senang dapat kembali berkolaborasi dengan Arya Saloka.

Baca Juga:

Dia juga merasa nyaman karena bekerja dengan orang-orang yang sudah dikenalnya.

“Kalau ditanya rasanya seperti apa, pasti rasanya menyenangkan, hangat, bahagia bisa kembali berkolaborasi bersama Arya setelah Gadis Kretek,” kata Putri Marino di kawasan Rasuna Said, Selasa (8/9).

Istri Chicco Jerikho itu menggambarkan momen kembali bekerja bersama Arya Saloka, Kamila Andini, dan Ifa Isfansyah seperti pulang ke rumah.

Baca Juga:

“Rasanya kayak pulang, pulang rasanya. Ketemu sama Kak Dini lagi, sama Mas Ifa, sama Arya, semuanya gitu,” ujarnya.

Menurut Putri Marino, suasana kerja yang sudah terbangun membuatnya merasa dipercaya.

Aktris Putri Marino kembali dipasangkan dengan Arya Saloka dalam film Empat Musim Pertiwi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI