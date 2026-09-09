Kembali Dipasangkan dengan Arya Saloka, Putri Marino Bicara Kenyamanan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Putri Marino kembali dipasangkan dengan Arya Saloka dalam film terbaru yang berjudul Empat Musim Pertiwi.

Setelah sama-sama terlibat dalam Gadis Kretek, dia mengaku merasakan suasana yang menyenangkan, hangat, bahkan seperti pulang.

Putri Marino mengatakan senang dapat kembali berkolaborasi dengan Arya Saloka.

Dia juga merasa nyaman karena bekerja dengan orang-orang yang sudah dikenalnya.

“Kalau ditanya rasanya seperti apa, pasti rasanya menyenangkan, hangat, bahagia bisa kembali berkolaborasi bersama Arya setelah Gadis Kretek,” kata Putri Marino di kawasan Rasuna Said, Selasa (8/9).

Istri Chicco Jerikho itu menggambarkan momen kembali bekerja bersama Arya Saloka, Kamila Andini, dan Ifa Isfansyah seperti pulang ke rumah.

“Rasanya kayak pulang, pulang rasanya. Ketemu sama Kak Dini lagi, sama Mas Ifa, sama Arya, semuanya gitu,” ujarnya.

Menurut Putri Marino, suasana kerja yang sudah terbangun membuatnya merasa dipercaya.