Kembali Hadir di Jakarta Fair 2026, Indodana PayLater Ajak Pengunjung Belanja Lebih Praktis

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Finance sebagai perusahaan pembiayaan berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui layanan Indodana PayLater, kembali berpartisipasi dalam Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.

Hal tersebut menandai tahun kelima kehadirannya di salah satu pameran dan festival tahunan terbesar di Indonesia melalui booth yang berlokasi di Hall D nomor 4A.

Lewat kampanye 'PUAS Maksimal', Indodana PayLater menghadirkan pengalaman belanja, kuliner, dan hiburan yang lebih praktis dan fleksibel bagi para pengunjung Jakarta Fair Kemayoran 2026.

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Partisipasi Indodana PayLater di Jakarta Fair Kemayoran 2026 merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperluas akses solusi layanan pembiayaan digital sekaligus menjangkau konsumen secara langsung melalui salah satu ajang retail dan hiburan terbesar di Indonesia.

Langkah itu sejalan dengan komitmen Indodana PayLater dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat yang semakin dinamis.

Selama Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai penawaran menarik dan kemudahan transaksi di lebih dari 60 merchant partner yang tergabung dalam ekosistem Indodana PayLater.

Merchant partner tersebut mencakup berbagai kategori, seperti gadget, elektronik, lifestyle, fashion, hingga healthcare. Beberapa merchant yang berpartisipasi antara lain ADVANCE, AGRES.ID, Airland, AQUA Elektronik, Blibli, Bodypack, Buccheri, Dimarco, Erafone, Gabino, Hello Store, Hitachi, iBox, InLife, Intex, LOGO JEANS, Loket.com, Matahari, Optik Melawai, Optik Seis, Oriskin, Polytron, Samsung NASA, Sentral Komputer, SHARP, Simmons, Toshiba, UFO Elektronika, dan Urban Republic.

“Jakarta Fair merupakan salah satu momentum belanja terbesar yang selalu dinantikan masyarakat setiap tahunnya. Kami melihat pengunjung datang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga menikmati kuliner, hiburan, dan sejumlah aktivitas bersama keluarga. Karena itu, melalui kehadiran Indodana PayLater di Jakarta Fair 2026, kami ingin menghadirkan solusi layanan pembiayaan yang praktis agar masyarakat dapat menikmati seluruh pengalaman tersebut dengan lebih nyaman, aman, fleksibel dan menguntungkan," ungkap Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto dalam keterangan resmi.