jpnn.com, JAKARTA - Sahat Martin Philip Sinurat kembali terpilih sebagai ketua umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) periode 2026–2029. Sahat terpilih secara aklamasi dalam Kongres XIII GAMKI yang berlangsung di Hotel Myko, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/11) malam.

Kongres yang digelar pada 26–29 November 2026 itu diikuti sekitar 600 kader GAMKI dari jajaran pengurus daerah dan cabang di seluruh Indonesia.

Sahat menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk menakhodai organisasi kepemudaan Kristen tersebut.

"Tentunya rasa syukur dan terima kasih pada Tuhan karena pelaksanaan Kongres berjalan lancar dan baik, dan kepercayaan saya sebagai Ketum GAMKI kembali," ujar Sahat dalam keterangannya dikutip Jumat (27/11).

Dia menilai berbagai dinamika yang muncul selama kongres merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat di internal organisasi.

Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah sekaligus menjadi bagian dari proses pendewasaan dalam berorganisasi. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kader dan pengurus GAMKI kembali merapatkan barisan seusai kongres.

"Perbedaan sikap selama kongres tidak boleh menyisakan sekat yang mengganggu soliditas organisasi," ungkapnya.

Dia juga menegaskan komitmen GAMKI untuk terus mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, GAMKI harus mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan nasional melalui penguatan kapasitas dan kepemimpinan generasi muda.