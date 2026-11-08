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Kembali Jalani Operasi Plastik, Denada Mengaku Kesakitan

Kembali Jalani Operasi Plastik, Denada Mengaku Kesakitan
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Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Denada mengaku menjalani operasi plastik pada bagian pinggul belum lama ini.

Dia mengatakan operasi tersebut ternyata lebih sakit dibandingkan operasi plastik di bagian muka yang telah beberapa kali dilakukannya.

"Ini adalah OP (operasi plastik) tersakit," kata Denada saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Adapun operasi yang dijalani pelantun Pitik Gemoy itu berlangsung selama 5 jam.

Menurut Denada, setelah operasi, dirinya biasanya menggunakan painkiller hanya dua hari.

Akan tetapi, dia menyebut operasi pada bagian pinggul justru membuatnya harus memakai painkiller lebih lama.

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"Biasanya dua hari (setelah operasi) sudah tidak pakai painkiller," jelas selebritas berusia 47 tahun itu.

Meski sakit, Denada tidak kapok menjalani operasi plastik. Dia menyebut tindakan tersebut merupakan bagian dari membahagiakan diri sendiri.

Aktris sekaligus penyanyi, Denada mengaku menjalani operasi plastik pada bagian pinggul belum lama ini.

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