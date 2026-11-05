Kembali ke 2016, Raisa Gelar Konser Bertajuk Handmade Night

jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah karya musik.

Bagi Raisa, tahun 2016 menyimpan memori tersendiri saat dirinya merilis album ketiga yang bertajuk Handmade.

Raisa tak menyangka lagu-lagunya yang ada dalam album Handmade masih memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya.

Perasaan kaget bercampur haru menyelimuti penyanyi 36 tahun itu ketika dirinya melihat antusiasme luar biasa dari begitu perayaan satu dekade album tersebut diumumkan.

"Perasaannya super kaget sih, terutama pas kita pertama kali announce, ya. 10th Anniversary Handmade itu antusiasmenya luar biasa banget dari semua YourRaisa," ujar Raisa di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (5/11).

Melihat antusiasme penggemar yang luar biasa, musisi tersebut lantas mencetuskan untuk mengadakan konser bertajuk 'Handmade Night'.

Raisa menyebut bahwa ini merupakan konsernya yang paling mendadak.

"Paling konser kita yang terdadakan yang seharusnya tidak terjadi juga. Tapi ini pure terjadi karena antusias, 100 persen karena antusiasme YourRaisa gitu. Akhirnya kayak, 'ayo, ayo kita jadiin konser,' begitu. Sayang momentumnya, sayang banget nih antusiasme orang kalau enggak kita jadiin, begitu," tuturnya.