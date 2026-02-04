Kembali ke Dunia Hiburan, Intan Mustika Pengin Jajal Bermain Film Horor

menu
Selebritas Intan Mustika. Foto:

jpnn.com, JAKARTA - Artis muda Intan Mustika mengungkapkan kerinduannya untuk kembali berkarya di dunia akting.

Setelah sempat vakum selama beberapa tahun, dia pun siap kembali meramaikan industri hiburan Tanah Air.

Keputusannya untuk comeback didukung penuh oleh manajemen Tata Liem, yang memiliki visi dan misi sejalan dengannya.

“Saya pengin mengembangkan bakat di dunia entertain, khususnya akting,” ujar Intan di sela-sela pemotretan Jakarta, baru-baru ini.

Intan menuturkan, ke depan dirinya ingin menjajal berbagai proyek, mulai dari film, sinetron, hingga FTV.

Dia juga memiliki ketertarikan khusus pada genre horor yang dinilainya menantang.

“Saya pengin banget main film horor karena aktingnya lebih menantang,” katanya.

Lebih lanjut, Intan bercerita tentang masa sulit yang membuatnya sempat meninggalkan dunia hiburan.

Intan Mustika kembali ke dunia hiburan setelah vakum bertahun-tahun dan siap fokus mengembangkan karier akting.

