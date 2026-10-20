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Kembali ke Kandang Persib Bandung, Sergio Castel Bawa Kenangan yang Tak Terlupakan

Kembali ke Kandang Persib Bandung, Sergio Castel Bawa Kenangan yang Tak Terlupakan
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Sergio Castel diperkenalkan sebagai pemain baru Persik Kediri. Foto: Persik.

jpnn.com - Sergio Castel memiliki cerita tersendiri saat menghadapi Persib Bandung.

Meski kini berseragam Persik Kediri, penyerang asal Spanyol itu masih menyimpan kenangan positif bersama Maung Bandung dan Bobotoh.

Castel kembali merasakan atmosfer pertandingan di Bandung ketika Persik bertandang ke markas Persib pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027, Minggu (18/10/2026).

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Sergio Castel Bangga dengan Perjuangan Persik

Dalam laga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Persik harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1.

Meski gagal membawa pulang poin, Castel menilai Persik mampu memberikan perlawanan sengit.

Persik bahkan memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol, tetapi belum beruntung memaksimalkannya.

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"Pertandingan yang sangat menarik. Kami berani bermain dan menyulitkan Persib Bandung. Kami hanya tidak beruntung saja. Karena Persik Kediri juga punya peluang mencetak gol," ucapnya.

Kenangan Sergio Castel dengan Persib

Di luar hasil pertandingan, kesempatan kembali ke Bandung menjadi momen istimewa bagi pemain berusia 31 tahun tersebut.

Persik Kediri kalah tipis dari Persib Bandung, tetapi Sergio Castel membawa cerita lain dari laga tersebut.

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