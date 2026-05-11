Kembali ke Nusakambangan, Ammar Zoni Jalani Tes Urine Hingga Pemeriksaan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemeimipas).

Humas Ditjenpas Rika Apriliantai menjelaskan bahwa Ammar Zoni dan 5 rekannya dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) pukul 23.55 WIB.

“Setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 tahun kepada Ammar Zoni dan teman-temannya, maka yang bersangkut dikembalikan lagi ke Lapas super maximum security di Karang Anyar untuk menjalani masa pidananya,” ungkap Rika dilansir Antara, Sabtu (9/5).

Menurutnya, Ammar Zoni sebelumnya ditahan di Lapas Nusakambangan karena masuk kategori berisiko tinggi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kemudian bersurat ke Ditjenpas untuk menempatkan sementara Ammar Zoni di Lapas Narkotika Jakarta sampai proses persidangan selesai.

“Jadi pemindahan Ammar Zoni dari Rutan Salemba ke Nusakambangan bersama lima orang yang lainnya karena masuk kategori high risk,” bebernya.

Baca Juga: Langkah Ammar Zoni Setelah Divonis 7 Tahun Penjara

Setelah divonis 7 tahun penjara pada 23 April 2026 lalu, Ammar Zoni dikembalikan ke Lapas Nusakambangan.

Adapun pemindahan tersebut sesuai surat permohonan dari Ditjenpas.