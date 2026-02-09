Kembali ke Plaza Indonesia, Kitchenette Gandeng FLOR Hadirkan Destinasi Kuliner Baru

menu
Kembali ke Plaza Indonesia, Kitchenette gandeng FLOR menghadirkan destinasi kuliner baru. Foto dok. Kitchenette

jpnn.com - Ismaya Group secara resmi memperkuat jejak kulinernya di jantung ibu kota dengan membuka gerai terbaru Kitchenette dan FLOR di Plaza Indonesia.

Kehadiran dua brand ini menciptakan satu destinasi kuliner unik yang menggabungkan kenyamanan makanan rumahan dengan kemewahan pastry modern di satu lokasi.

"Pembukaan ini sekaligus menandai kembalinya Kitchenette ke Plaza Indonesia sebagai gerai ke-19," kata President Director Ismaya Group, Cendyarani, Senin (9/2).

Sementara bagi FLOR, ini merupakan gerai kedua sekaligus debut pertama mereka beroperasi di dalam pusat perbelanjaan setelah sebelumnya hadir di kawasan Gunawarman pada 2023.

Sebagai satu-satunya brand khusus dessert dan pastry di bawah naungan Ismata Group, FLOR dikenal dengan fokus pada teknik pastry yang presisi dan keseimbangan rasa yang mendalam.

Di Plaza Indonesia, FLOR hadir dengan pendekatan yang lebih menarik, baik dari segi visual maupun pengalaman rasa.

"FLOR menghadirkan beberapa menu eksklusif yang hanya tersedia di gerai Plaza Indonesia," ujarnya.

Salah satu menu andalannya adalah Not Your Croissant (NYC), sebuah entremet yang secara visual menyerupai croissant, tetapi memiliki lapisan kompleks vanilla bavarois, brûlée, jam, dan cake.

