Kembali ke Rumah, Maxwell Souza Ingin JIS Jadi Senjata Rahasia Persija Jakarta

jpnn.com - Setelah lama absen, Persija Jakarta dipastikan kembali menggunakan Jakarta International Stadium saat menjamu PSM Makassar pada lanjutan BRI Super League, Minggu (22/2/2026).

Bomber Persija Maxwell Souza menyambut antusias kesempatan kembali tampil di stadion yang lama tak digunakan tersebut.

Bagi Maxwell, JIS bukan sekadar venue pertandingan. Stadion megah di Jakarta Utara itu menyimpan atmosfer yang memberi tekanan tersendiri bagi tim lawan.

Pemain asal Brasil itu mengaku sudah lama menantikan momen kembali bermain di sana setelah Persija harus berpindah kandang akibat persoalan teknis.

"Kami sangat senang akhirnya bisa kembali ke kandang kami. Jakmania selalu luar biasa ketika kami main di JIS."

"Kami ingin kembali ke sana dengan kemenangan, supaya para penggemar bisa kembali bergembira," tegasnya.

Terakhir kali Persija tampil di JIS terjadi pada September 2025 lalu, ketika harus puas berbagi poin dengan Bali United.

Kini, setelah pembenahan fasilitas stadion rampung, JIS diharapkan kembali menjadi faktor pembeda dalam perburuan poin penting di fase krusial kompetisi.