Kembali Main Film, Afgan Terlibat Agensi Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Afgan dipercaya menjadi salah satu pemeran utama dalam film Agensi Rumah Tangga.

Dalam film itu, dia memerankan Kafka yang memiliki karakter berbeda dari dirinya di kehidupan nyata. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus diperhatikan Afgan selama menjalani proses syuting.

Pelantun Jodoh Pasti Bertemu itu mengaku senang ketika mendapat tawaran untuk memerankan Kafka.

Dia memang sudah ingin kembali bermain film, tetapi belum menemukan tawaran peran utama yang dirasa benar-benar sesuai.

“Anyway, pertama kali ditawarkan peran Kafka ini, senang banget karena memang pengin sih balik ke film lagi. Cuma belum pernah dapat tawaran yang secocok ini gitu,” kata Afgan di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (2/9).

Menurutnya, salah satu tantangan dalam Agensi Rumah Tangga adalah membuat karakter Kafka tidak terlalu mirip dengan dirinya.

Hal tersebut menjadi perhatian karena Kafka dan dirinya sama-sama berprofesi sebagai penyanyi.

Afgan kemudian membedakan karakter Kafka melalui penampilan dan gestur. Dia ingin sosok tersebut terlihat lebih santai, terbuka, dan mudah bergaul.